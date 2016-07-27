Через пожежу в київській 9-поверхівці загинуло двоє людей (відео)

Як повідомляє Головне управління ДСНС в Києві, об 11:09 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 9-поверховому житловому будинку по проспекту Рокосовського 3-А, в одній із квартир на 8-му поверсі.

На місце події негайно прибули рятувальники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в 1-кімнатній квартирі на площі 27 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінки та чоловіка, які отримали опіки, не сумісні з життям.

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З 8-го та 9-го поверхів вогнеборці евакуювали 15 мешканців будинку.

Об 11:46 рятувальники ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири, а також загального коридору.

До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки, а також 20 чоловік особового складу.

Причина та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.