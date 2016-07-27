У Києві сьогодні можуть закрити станцію метро "Арсенальна"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Залежно від пасажиропотоку з 13:00 до 20:00 можливі обмеження на вхід, вихід або тимчасове закриття станції метрополітену «Арсенальна», йдеться у повідомленні.

У столичному метро закликають громадян бути уважними та слухати оповіщення через гучномовці на станції.

Як повідомляв УНІАН, «хресна хода», організована УПЦ МП, стартувала на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях. Напередодні учасники «хресної ходи» прибули до Києва. Сьогодні вони планують взяти участь у літургії на Володимирській гірці. Після цього вулицею Грушевського паломники пройдуть до Києво-Печерської лаври, в якій також запланована святкова літургія з нагоди Дня пам’яті рівноапостольного князя Київського Володимира, що відзначається 28 липня.

До охорони правопорядку в столиці сьогодні залучено 6 тис. силовиків.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські спецслужби спробують використати «хресну ходу» для дестабілізації ситуації в Україні.