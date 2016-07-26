У Києві через "хресну ходу" перекриють низку вулиць (карта)

Про це йдеться в повідомленні на сайті патрульної поліції Києва. Поліцейські просять взяти до уваги цю інформацію, обираючи маршрут руху.

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Зокрема, перекриті будуть: вулиця Грушевського - від Шовковичної до Європейської площі, Європейська площа, Володомирський спуск - від Поштової до Європейської площі, вулиця Трьохсвятительська, вулиця Хрещатик - від Майдану Незалежності до Європейської площі, вулиця Паркова дорога - від Європейської площі до алеї Героїв Крут.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях стартувала «хресна хода за мир», організована УПЦ МП.

27 липня обидві колони плануються зустрітися у Києві. Учасники «ходи» піднімуться на Володимирську гірку, де о 12.00 розпочнеться урочиста літургія. Після цього вони вулицею Грушевського пройдуть до Києво-Печерської лаври, в якій о 16.30 також запланована святкова літургія з нагоди Дня пам’яті рівноапостольного князя Київського Володимира, що відзначається 28 липня.

На Володимирській гірці встановлять понад 30 металошукачів для перевірки учасників «хресної ходи». Охорону правопорядку у центрі Києва під час заходу забезпечуватимуть близько 5 тис. правоохоронців.

22 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські спецслужби спробують використати «хресну ходу» для дестабілізації ситуації в Україні.