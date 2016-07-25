Київ представив оргкомітету Євробачення-2017 дві можливі локації для проведення конкурсу

"Київ – дружнє європейське місто. І ми готові провести Євробачення на високому рівні. Серед інших міст ми маємо найкращі умови для проведення конкурсу. У нас є два аеропорти, 265 готелів, які можуть прийняти багато гостей. Крім того, ми маємо досвід проведення міжнародних заходів і готові продемонструвати високий рівень підготовки", – наголосив Кличко.

Мер наголосив, що Київ залишається безпечним містом, а столична влада інвестує значні кошти у розвиток міської інфраструктури. "Ми робимо Київ більш комфортним, щоб тут було затишно як для мешканців, так і для гостей міста. І Євробачення наступного року має відбутися саме в Києві. Сподіваюся, що ви приймете правильне рішення", – зазначив Кличко.

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За словами заступника міського голови Олексія Резнікова, столична влада при виборі арени виходила з двох головних вимог – безпека та зручність. За цими критеріями найбільш придатними майданчиками є Палац спорту та Міжнародний виставковий центр.

Учасники зустрічі також обговорили питання організації прес-центру, заходів безпеки, готельного забезпечення, транспортної інфраструктури. Зокрема, за словами Резнікова, місто веде переговори з готелями щодо розміщення офіційних делегацій та організації логістики для них.