Рух автотранспорту на Броварському проспекті у Києві до 27 липня буде частково обмежено
12:56, 25 липня 2016Київ
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У Києві 25-26 липня буде частково обмежено рух автотранспорту на Броварському проспекті.
У зв’язку з ремонтом на Броварському проспекті частково обмежать рух автотранспорту / Фото wikimedia.org
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, обмеження введено у зв’язку з проведенням робіт із поточного ремонту Броварського проспекту на ділянці від перехрестя вул. Радистів – просп. Броварський (зупинка «Биківня») до шляхопроводу, що з’єднує вул. Кіото з вул. Попудренка в напрямку руху до центру міста.
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Як повідомляв УНІАН, також у серпні "Київавтодор" розпочне капітальний ремонт на Одеській площі, а згодом - на проспекті Глушкова до межі міста.
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