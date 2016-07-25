Рух автотранспорту на Броварському проспекті у Києві до 27 липня буде частково обмежено

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, обмеження введено у зв’язку з проведенням робіт із поточного ремонту Броварського проспекту на ділянці від перехрестя вул. Радистів – просп. Броварський (зупинка «Биківня») до шляхопроводу, що з’єднує вул. Кіото з вул. Попудренка в напрямку руху до центру міста.

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Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як повідомляв УНІАН, також у серпні "Київавтодор" розпочне капітальний ремонт на Одеській площі, а згодом - на проспекті Глушкова до межі міста.