На Київщині біля воріт будинку "свободівця" підкинули гранату, внаслідок вибуху чоловік втратив обидві руки

Як повідомляє прес-служба Київської обласної організації ВО "Свобода", зловмисники заклали гранату біля воріт будинку, в якому проживає Штонда.

Внаслідок вибуху чоловік втратив обидві руки, отримав інші травми і нині перебуває у реанімації у тяжкому стані.

Як зауважили у прес-службі осередку, Штонда - відома та шанована людина в селі. Він є одним із засновників громадської організації "Старе русло с. Шкарівка", що бореться за права односельців, активно допомагає воякам АТО.

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Своєю чергою Відділ комунікації поліції в Київській області інформує про відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство чоловіка (ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України).

«Сьогодні, 24 липня, до чергової частини Білоцерківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Шкарівка в результаті вибуху постраждав 52-річний місцевий мешканець. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що близько восьмої години ранку чоловік проснувся від шуму на вулиці. Коли він вийшов у двір, то побачив що біля гаража хтось йому накидав цеглу. Господар почав прибирати її та раптом пролунав вибух, в результаті якого його було тяжко травмовано», - повідомили у поліції.

Під час огляду місця події на купі з цеглою правоохоронці виявили та вилучили предмет, ззовні схожий на важіль взводу запалу до гранати з маркуванням, який направили на експертизу.