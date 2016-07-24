У Києві безпеку під час "хресної ходи" забезпечуватимуть 4,5 тисячі поліцейських – Деканоідзе

Про це глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе повідомила сьогодні в ефірі телеканалу «112 Україна».

«У Києві під час «хресної ходи» безпеку міста і самої «ходи» забезпечуватимуть близько 4,5 тис. поліцейських - це дуже важливо», - заявила вона.

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«Наше найголовніше завдання - під час «хресної ходи» не допустити будь-яких провокацій, а найголовніше, щоб ми як поліцейські забезпечували публічний порядок і безпеку», - зазначила Деканоідзе.

Глава Нацполіції зазначила, що після вбивства журналіста Павла Шеремета в центрі Києва вона була дуже сумнівно налаштована, щоб проводити в Києві якісь масові заходи.

«Але у нас є Конституція, і вона говорить чітко про право на демонстрацію, висловлювання, свободу пересування - це дуже важливо, і, звичайно, «хресна хода» дійде до Києва», - додала Деканоідзе.

«Ми не тільки будемо в Києві забезпечувати правопорядок, а вже кілька тижнів забезпечуємо його з обох сторін. Ви знаєте, йде «хресна хода» зі сходу - там йде десь близько 200-250 осіб, і з заходу - десь близько 800 осіб. Вони вже знаходяться в Київській області, там задіяна не тільки Нацполіція, але і ми співпрацюємо з СБУ, Нацгвардією», - повідомила Деканоідзе.

Як повідомлялося, на початку липня в Тернопільській та Донецькій областях стартувала «хресна хода за мир», організований УПЦ Московського патріархату. Учасники ходи наприкінці липня планують прибути до Києва. 27 липня хода запланована у центрі Києва.

22 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські спецслужби спробують використати «хресну ходу» для дестабілізації ситуації в Україні, щоб поглибити розкол у суспільстві на релігійному грунті.

Також, за його словами, спецслужби РФ залучають до організації провокацій під час «хресної ходи» осіб з оточення колишнього президента Віктора Януковича.