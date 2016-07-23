У Києві троє невідомих відібрали у чоловіка сумку зі 110 тисячами доларів

У Києві троє невідомих напали на чоловіка та відібрали у нього сумку з 110 тис. дол.

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Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, вранці чоловік приїхав на роботу автомобілем.

Коли він вийшов з машини, до нього раптом підбігло троє невідомих та повалили на землю. Потім почали наносити йому удари руками і ногами. Після протистояння вони бризнули чоловіку в обличчя балончиком, відібрали сумку з грошима та зникли.

За словами потерпілого, грошові кошти він збирав декілька років та збирався обміняти їх на гривні для купівлі квартири.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові дії з метою встановлення осіб, причетних до злочину. За скоєне винним загрожує до 15 років позбавлення волі.