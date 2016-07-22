В Києві через проводи збірної на Олімпіаду 23 липня змінять маршрути транспорту в центрі

Як йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, на час перекриття руху транспорту на Михайлівській площі, Володимирському проїзді, Софійській площі та вулиці Володимирській (на ділянці від Софійської площі до вулиці Прорізної) з 17:30 до 21:00 (орієнтовно) вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту.

Зокрема, рух тролейбусів маршруту №6 організовується від Мінського масиву до станції метро «Лук’янівська».

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Рух тролейбусів маршруту №16 організовується від вулиці Щусєва до вулиці Січових Стрільців за діючою трасою, а далі за напрямком: вул. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – просп. Перемоги – вул. Чорновола – вул. Січових Стрільців, вул. Мельникова, далі за діючою трасою.

Рух тролейбусів маршруту №18 організовується від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Рух автобусів маршрутів №№24, 114(R) організовується по трасі руху автобусів у робочі дні.