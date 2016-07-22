У Києві в суботу можливі обмеження у роботі трьох станцій метро через футбол

Зокрема, як повідомляється на сайті КМДА, після закінчення гри для якісного обслуговування збільшеного пасажиропотоку в графіку руху підземки передбачено додаткові потяги.

Однак, повідомляє КП "Київський метрополітен", для рівномірного вивезення людей зі станцій можливе введення деяких обмежень на вхід пасажирів до станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Зазначимо, сьогодні стартує черговий тур Чемпіонату України з футболу.

Як повідомляв УНІАН, крім того ввечері 23 липня у Києві на Софійській та Михайлівській площах буде перекрито автомобільний рух у зв’язку з проводами національної збірної України на XXXI Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).