Під Києвом волонтер виявив гранату у власному автомобілі
23:14, 21 липня 2016Київ
662
У Київській області волонтер виявив під своїм автомобілем гранату "ГРД-5".
На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції / guns.ru
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Інцидент стався в селі Чубинське Бориспільського району. Місцевий житель - 31-річний волонтер - побачив спущену шину на одному з коліс свого автомобіля Citroen Berlingo. Він заглянув під машину і виявив прикріплений до колеса вибуховий пристрій.
Читайте такожВ Одесі в автосалоні підірвали дорогий Porsche (фото, відео)
На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції і фахівці-вибухотехніки, які знешкодили гранату.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 15 частини 1 і статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Досудове розслідування триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter