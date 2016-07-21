Під Києвом волонтер виявив гранату у власному автомобілі

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інцидент стався в селі Чубинське Бориспільського району. Місцевий житель - 31-річний волонтер - побачив спущену шину на одному з коліс свого автомобіля Citroen Berlingo. Він заглянув під машину і виявив прикріплений до колеса вибуховий пристрій.

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На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції і фахівці-вибухотехніки, які знешкодили гранату.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 15 частини 1 і статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Досудове розслідування триває.