Під Києвом волонтер виявив гранату у власному автомобілі

23:14, 21 липня 2016
Київ
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У Київській області волонтер виявив під своїм автомобілем гранату "ГРД-5".

РГД, граната / guns.ru

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інцидент стався в селі Чубинське Бориспільського району. Місцевий житель - 31-річний волонтер - побачив спущену шину на одному з коліс свого автомобіля Citroen Berlingo. Він заглянув під машину і виявив прикріплений до колеса вибуховий пристрій.

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На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції і фахівці-вибухотехніки, які знешкодили гранату.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 15 частини 1 і статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Досудове розслідування триває.

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