Київраді пропонують перейменувати проспект "Правди" на честь Павла Шеремета – петиція

На сайті Київради у розділі електронних петицій зареєстрували пропозицію перейменувати проспект "Правди" на честь трагічно загиблого журналіста Павла Шеремета.

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"Назва "Проспект "Правди" (Виноградар) підпадає під Закон про декомунізацію. Окрім того, при перейменуванні його на проспект Павла Шеремета буде символічно, що бічним до цього проспекта є проспект Георгія Гонгадзе - також загиблого київського журналіста", - пояснили автори петиції.

На момент написання новини вона набрала 43 голоси з необхідних для розгляду 10 тисяч. До завершення голосування залишається 89 днів.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику "Української правди" Олені Притулі, однак її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. Правоохоронці розглядають 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації в країні); замах на Притулу.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".