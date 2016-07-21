У Києві біля метро Героїв Дніпра на місці знесених кіосків будують торговий центр (фото)

Це видно на фотографіях очевидців, розміщених на сторінці спільноти "Оболонь" у Facebook.

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Ділянка всередині відомого кола огороджена будівельним парканом, всередину підігнали стороительную техніку.

"На "Героїв Дніпра" триває "закріплення ґрунтів" новим торговим центром", - йдеться в повідомленні.

Також учасники спільноти відзначають, що з кола вже виводять сходи нагору, а також будують вихід до машин. Ймовірно, для спорудження паркування вздовж кола.

Крім того, наводиться відповідь Департаменту містобудування та архітектури Києва на запит активістів з приводу будівельних робіт.