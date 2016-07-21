У Києві біля метро Героїв Дніпра на місці знесених кіосків будують торговий центр (фото)
15:43, 21 липня 2016Київ
1844
У Києві на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" на місці знесених кіосків почали будувати торговий центр.
Біля метро Героїв Дніпра будують торговий центрfacebook.com/I.LOVE.OBOLON
Це видно на фотографіях очевидців, розміщених на сторінці спільноти "Оболонь" у Facebook.
Читайте такожЧим "живе" столичне метро вночі (фоторепортаж)
Ділянка всередині відомого кола огороджена будівельним парканом, всередину підігнали стороительную техніку.
"На "Героїв Дніпра" триває "закріплення ґрунтів" новим торговим центром", - йдеться в повідомленні.
Біля метро Героїв Дніпра будують торговий центрfacebook.com/I.LOVE.OBOLON
Також учасники спільноти відзначають, що з кола вже виводять сходи нагору, а також будують вихід до машин. Ймовірно, для спорудження паркування вздовж кола.
Крім того, наводиться відповідь Департаменту містобудування та архітектури Києва на запит активістів з приводу будівельних робіт.
facebook.com/valentyna.kamiren / facebook.com/I.LOVE.OBOLON
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter