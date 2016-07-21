У Кличка заявили, що готові приймати Євробачення хоч завтра

14:56, 21 липня 2016
Київ
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20 липня Київ офіційно взяв участь у «Битві міст» за право приймати Євробачення-2017. Столична влада вже заявила, що Київ є найкращим і, по суті, єдиним гідним варіантом проведення головного європейського пісенного змагання в Україні.

Фото kievcity.gov.ua

Зокрема, заступник голови КМДА Олексій Резніков, презентуючи Київ, зауважив, що реальної альтернативи Києву, як місту для проведення Євробачення, наразі просто немає. «Я радий вітати представників Львова, Одеси, Харкова, Херсона та Дніпра в Києві, у нас в гостях. Ще більше я радий зазначити, що сьогодні ми всі з вами, зібравшись в серці країни, підтвердили ключову тезу − Київ об'єднує всю Україну. Хоча Київ готовий приймати Євробачення вже зараз, я певен, так само, як і сьогодні, ми об’єднаємо всі регіони нашої держави й іноземних гостей у травні 2017 року на Євробаченні, ми покажемо тим самим, що Україна єдина й соборна», – зазначив Олексій Резніков.

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Крім того, заступник київського голови зауважив, що на пісенному конкурсі очікується понад 20 тисяч гостей і столиця єдина спроможна розмістити 19,3 тис. туристів, а завдяки потужностям області – більше 23 тис. туристів одночасно в сертифікованих закладах. Також Олексій Резніков відзначив, що саме в Києві зосереджені всі правоохоронні, антитерористичні, рятувальні та інші відомства. Крім того, Київ вже довів, що може забезпечити охорону громадян під час можливих провокацій, в тому числі й на прикладі КиївПрайд-2016. Столиця також має найкращу інфраструктуру серед міст-конкурентів та може запропонувати гостям понад 4000 об’єктів історико-культурної та архітектурної спадщини.

Нагадаємо, окрім столиці України, за право приймати Євробачення-2017 також змагаються Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон. 

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