Чим "живе" столичне метро вночі (фоторепортаж)
12:00, 21 липня 2016Київ
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Київський метрополітен в ніч на 21 липня 2016 р.показав, що відбувається у підземці вночі.
Столичний метрополітен вночі / Фото УНІАН
Відвідувачам показали, як проходить нічна інспекція колійного господарства Київського метрополітену на дільниці "Політехнічний інститут" - "Вокзальна".
Зокрема, можна було побачити процес заміни рейок між цими станціями.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Київський метрополітен провів екскурсію на недобудовану станцію метро "Львівська брама", яка розташована між станціями "Лук'янівська" та "Золоті ворота".
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