Чим "живе" столичне метро вночі (фоторепортаж)

Відвідувачам показали, як проходить нічна інспекція колійного господарства Київського метрополітену на дільниці "Політехнічний інститут" - "Вокзальна".

Зокрема, можна було побачити процес заміни рейок між цими станціями.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Київський метрополітен провів екскурсію на недобудовану станцію метро "Львівська брама", яка розташована між станціями "Лук'янівська" та "Золоті ворота".