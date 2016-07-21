З київського вокзалу евакуювали 1,5 тисячі людей після дзвінка "мінера"
06:05, 21 липня 2016Київ
414
Співробітники поліції перевірили інформацію про мінування Центрального залізничного вокзалу Києва.
Поліція евакуювала з київського вокзалу 1,5 тис. осіб через повідомлення про мінування / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Ввечері з території вокзалу правоохоронці евакуювали близько 1,5 тисяч людей.
Читайте такожУ Києві СБУ затримала 80-річного "мінера" метро, у Львові та на Вінниччині - його "коллег"
"Близько 20.30 в столичну поліцію зателефонував чоловік і повідомив: на території Центрального залізничного вокзалу закладено вибухівку", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що дзвінок надійшов з таксофона, розташованого в Солом'янському районі столиці.
Фахівці-вибухотехніки обстежили вокзальний комплекс і вибухівки не знайшли.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter