З київського вокзалу евакуювали 1,5 тисячі людей після дзвінка "мінера"

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Ввечері з території вокзалу правоохоронці евакуювали близько 1,5 тисяч людей.

Читайте такожУ Києві СБУ затримала 80-річного "мінера" метро, у Львові та на Вінниччині - його "коллег"

"Близько 20.30 в столичну поліцію зателефонував чоловік і повідомив: на території Центрального залізничного вокзалу закладено вибухівку", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що дзвінок надійшов з таксофона, розташованого в Солом'янському районі столиці.

Фахівці-вибухотехніки обстежили вокзальний комплекс і вибухівки не знайшли.