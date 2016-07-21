"Конфлікт залагоджено": у поліції прокоментували ситуацію з ув'язненими в колонії під Києвом

Про це повідомляє 112.ua.

"У колонії-поселенні у Коцюбинському між охоронцями і ув'язненими стався конфлікт, який на даний момент залагоджено", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в колонії-поселенні в Коцюбинському стався бунт, де втекли 50 ув'язнених. Місцеві поліцейські зі спецзасобами прибули на місце події.