"Конфлікт залагоджено": у поліції прокоментували ситуацію з ув'язненими в колонії під Києвом
01:29, 21 липня 2016Київ
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У прес-службі Нацполії Київської області повідомили, що в колонії-поселенні в Коцюбинському між охоронцями і ув'язненими стався конфлікт, який на даний момент залагоджено.
Раніше повідомлялося, що в колонії-поселенні в Коцюбинському стався бунт / vesti.az
Про це повідомляє 112.ua.
"У колонії-поселенні у Коцюбинському між охоронцями і ув'язненими стався конфлікт, який на даний момент залагоджено", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в колонії-поселенні в Коцюбинському стався бунт, де втекли 50 ув'язнених. Місцеві поліцейські зі спецзасобами прибули на місце події.
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