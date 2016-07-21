В колонії під Києвом стався бунт, десятки ув'язнених втекли - ЗМІ
00:42, 21 липня 2016Київ
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Бунт в Коцюбинській колонії-поселенні, втекла частина ув'язнених. Місцеві поліцейські підняті по тривозі зі спецзасобами прибули на місце.
REUTERS
Про це повідомляє 112.ua з посиланням на прес-службу Нацполіції Київської області.
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Також, повідомляється, що таксистам прийшло попередження у районі нікого не підбирати.
Євген Чурсін написав у Facebook, що з колонії-поселення втекли 50 осіб.
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