В колонії під Києвом стався бунт, десятки ув'язнених втекли - ЗМІ

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на прес-службу Нацполіції Київської області.

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Також, повідомляється, що таксистам прийшло попередження у районі нікого не підбирати.

Євген Чурсін написав у Facebook, що з колонії-поселення втекли 50 осіб.