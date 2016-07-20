Стали відомі подробиці погоні зі стрільбою співробітників СБУ на Дарницькій площі в Києві

Зокрема, співробітники СБУ проводили спецоперацію і переслідували наркодилера, який намагався збути 300 грамів амфетаміну, повідомляє Обозреватель.

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Під час переслідування співробітники СБУ, за словами свідків, відкрили вогонь по колесах позашляховика, на якому зловмисник намагався втекти, щоб зупинити авто.

Перегони зі стрільбою закінчилися на вулиці Бориспільська, 4, поруч з лісом. Наркодилер зупинив машину, вискочив з салону і побіг у ліс. В даний час ведуться його пошуки.

В автомобілі, на якому їхав наркодилер, спущені кілька коліс і є отвір круглої форми в кузові.