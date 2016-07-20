На Софійській та Михайлівській площах 23 липня перекриють рух з нагоди проводів збірної України до Ріо

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження міської влади.

Як інформують в мерії, цього дня на Софійській площі з 17.00 до 22.00 триватиме святковий концерт, а з 19.00 до 21.00 – урочиста хода національної збірної.

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Під час ходи з 18.00 до 21.00 буде перекрито рух автотранспорту за маршрутом: вул. Трьохсвятительська, 11 – Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська (від Софійської площі до перехрестя вулиць Володимирської та Прорізної).

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Крім того, для розгортання телевізійної пересувної станції і телевізійних кабелів цього дня перекриють автомобільний рух на ділянці від вул. Трьохсвятительської, 11 до Михайлівської площі з 10.00 до 24.00.

Разом із тим 23 липня рух транспорту вулицею Хрещатик буде забезпечено з 19.00 до 24.00.

У роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, які курсують зазначеними вулицями, будуть внесені відповідні зміни.

Як повідомляв УНІАН, літні Олімпійські ігри в Ріо пройдуть з 5 по 21 серпня. Україну у Ріо-де-Жанейро представлять 205 спортсменів.