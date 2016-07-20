Як у Києві проходить полювання на покемонів (фоторепортаж)
Популярна віртуальна гра Pokemon GO, яка буквально захопила увесь світ, дісталася і до України.
В тому числі "ловців покемонів" вже можна побачити і на вулицях Києва.
Так, фотокореспонденти УНІАН вже закарбували покемонів у центрі столиці.
Читайте такожХакери пообіцяли "знищити" Pokemon GO
Як повідомляв УНІАН, Pokemon Go - безкоштовний додаток, заснований на технології "доповненої реальності" - цифровий і реальний світи з'єднуються, оскільки картинка, що відображається на екрані смартфона, проектується на локації реального світу.
Читайте такожЗагроза для "духовних скрепів": у Раді Федерації РФ побачили в популярній грі Pokemon Go витівки диявола
Одна з головних цілей гри - зловити покемона (Pocket Monster - "кишеньковий монстр") - змусила вийти на вулиці, парки, пляжі багатьох людей, повністю поглинених цим процесом.