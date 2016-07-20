У Києві на вул. Старонаводницькій до 19:00 буде частково обмежено рух транспорту
10:34, 20 липня 2016Київ
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20 липня до 19:00 у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття (фрезерування) вул. Старонаводницької на ділянці від вул. Лаврської до бульв. Дружби Народів буде частково обмежено рух автотранспорту в місці виконання робіт.
Дорога буде частково закрита через ремонт / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у пре-службі КМДА, корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.
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Зазначимо, вулиця Старонаводницька знаходиться в Печерському районі столиці.
Як повідомляв УНІАН, також у Києві з 18 липня по 18 серпня тимчасово не працюватиме фунікулер у зв'язку із щорічним ремонтом.
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