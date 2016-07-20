У Києві на вул. Старонаводницькій до 19:00 буде частково обмежено рух транспорту

Як повідомили УНІАН у пре-службі КМДА, корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.

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Зазначимо, вулиця Старонаводницька знаходиться в Печерському районі столиці.

Як повідомляв УНІАН, також у Києві з 18 липня по 18 серпня тимчасово не працюватиме фунікулер у зв'язку із щорічним ремонтом.