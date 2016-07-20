У Києві на вул. Старонаводницькій до 19:00 буде частково обмежено рух транспорту

10:34, 20 липня 2016
Київ
2162

20 липня до 19:00 у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття (фрезерування) вул. Старонаводницької на ділянці від вул. Лаврської до бульв. Дружби Народів буде частково обмежено рух автотранспорту в місці виконання робіт.

Дорога буде частково закрита через ремонт / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у пре-службі КМДА, корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.

Читайте такожУ Києві наприкінці літа розпочнеться капітальний ремонт проспекту Глушкова та Одеської площі

Зазначимо, вулиця Старонаводницька знаходиться в Печерському районі столиці. 

Як повідомляв УНІАН, також у Києві з 18 липня по 18 серпня тимчасово не працюватиме фунікулер у зв'язку із щорічним ремонтом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter