У центрі Києва дерево впало на припарковані авто прикордонників і працівників СБУ (фото, відео)

Воно пошкодило чотири автомобілі, електричний кабель і захисну сітку на одному з балконів, йдеться в сюжеті ТСН.

Клену на вулиці Рейтарській не менше ста років. І хоч у столиці вдень був сильний вітер, свідки кажуть, що саме під час падіння дерева надворі було тихо.

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Люди не постраждали. Пом'яті автомобілі належать переважно прикордонникам та співробітникам СБУ, які працюють поруч. Афішувати своє невдоволення на камеру водії не хотіли. Але дехто зізнався, що збирається судитися з комунальниками. "Пошкоджені дверцята і дах у п'яти місцях. У тому-то й справа, що в цьому році не застрахував", - каже один із автовласників.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня внаслідок урагану, який розпочався раптово, у Харкові були вирвані з корінням дерева, розбиті автомобілі та повалені зупинки і рекламні щити.