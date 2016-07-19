У Київському СІЗО через низьку зарплату не вистачає персоналу - начальник ізолятора

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив начальник слідчого ізолятора Києва Олександр Васюк.

“Ситуація по особовому складу дуже критична. По штату необхідно 520 осіб. Некомплект молодших інспекторів складає 58 осіб, офіцерів - 13. Тобто, працюючі отримують майже подвійне навантаження, а від цього з'являються певні проблеми по якості роботи», - сказав Васюк.

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За його словами, «люди не виявляють бажання йти на цю роботу з такою низькою зарплатою». «Зарплата молодшого інспектора 2,5 тис. грн. Залишаються лише ті, хто вже має стаж 5-10 років, вони мають трохи більшу зарплату - 3,5-4 тис. грн. І сподіваються допрацювати до пенсії”, - зазначив начальник СІЗО.

Він вважає, що конкурентною для фахівців установи була б зарплата від 6 тис. грн, яка була б співмірною із зарплатою у Збройних силах, оскільки на сьогодні значна кількість працівників пенітенціарної системи переходить до лав ЗСУ саме через більшу зарплатню.

У свою чергу перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова зауважила, що Мін'юст планує підвищувати заробітні плати в пенітенціарній системи, але для радикального їх збільшення немає коштів. За її словами, зарплатний фонд планується збільшити шляхом скорочення кадрів зверху, тобто керівної ланки системи.