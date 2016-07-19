Кличко напередодні свого ювілею взяв тижневу відпустку

Кличко пішов у відпустку 18 липня / Facebook.com/Vitaliy.Klychko

Про це йдеться у розпорядженні мера №712 від 15 липня, текст якого оприлюднений на сайті київської влади.

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«За погодженням з президентом України відбуваю у щорічну відпустку на 8 календарних днів з 18 по 25 липня», - наголошується в документі.

Сьогодні, 19 липня, у мера Києва день народження, йому виповнюється 45 років.