У мережі показали принцип роботи київського фунікулера (відео)

Відео опубліковано на сторінці підприємства в Facebook.

Відзначають, що фунікулер працює без моторів, на маятниковій схемі роботи. Вагони міцно з'єднані канатом.

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"Переміщення одного з вагонів вниз призводить до симетричного переміщення іншого вагона вгору, а вагони роз'їжджаються в центральній точці траси. У такій системі двигун, що приводить у рух шків, витрачає енергію тільки на переміщення різниці ваги двох по-різному наповнених пасажирами вагонів", - йдеться в описі до відео.

Як повідомляв УНІАН, зараз фунікулер закритий на плановий ремонт.