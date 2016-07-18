У мережі показали принцип роботи київського фунікулера (відео)
17:02, 18 липня 2016Київ
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Комунальне підприємство "Київпастранс" показав принцип роботи столичного фунікулера.
Фунікулер працює без моторів / Фото УНІАН
Відео опубліковано на сторінці підприємства в Facebook.
Відзначають, що фунікулер працює без моторів, на маятниковій схемі роботи. Вагони міцно з'єднані канатом.
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"Переміщення одного з вагонів вниз призводить до симетричного переміщення іншого вагона вгору, а вагони роз'їжджаються в центральній точці траси. У такій системі двигун, що приводить у рух шків, витрачає енергію тільки на переміщення різниці ваги двох по-різному наповнених пасажирами вагонів", - йдеться в описі до відео.
Як повідомляв УНІАН, зараз фунікулер закритий на плановий ремонт.
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