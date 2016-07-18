Перейменування аеропорту "Бориспіль": українці проголосували за Мазепу

Згідно з даними на сайті міністерства, за перейменування аеропорту на честь українського гетьмана проголосували 12768 осіб.

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Друге місце з результатом 9297 голосів посів варіант перейменування на честь авіаконструктора Ігоря Сікорського, а третє – варіант на честь художника Казимира Малевича, за який проголосувало 9224 особи.

Як спільно УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що рішення про перейменування аеропорту "Бориспіль" буде ухвалено після громадського обговорення у вересні.

Сам міністр Омелян виступає за перейменування "Борисполя" на честь українського авіаконструктора зі світовим ім'ям Ігоря Сікорського.

На початку квітня генеральний директор ДП "Мистецький Арсенал" Наталія Заболотна запропонувала перейменувати столичний аеропорт "Бориспіль" на честь художника Казимира Малевича.

20 травня Комітет Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму доручив Міністерству інфраструктури розглянути питання про перейменування аеропорту "Бориспіль".

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня аеропорту "Київ" присвоїли ім'я Сікорського. Таке рішення було прийняте на засіданні Київської міської ради.