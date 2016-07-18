Підозрюваного у стрілянині в київському кафе затримали в Ізмаїлі

Про це повідомляє відділі комунікації поліції Києва.

Під час оперативно-розшукових заходів столичні поліцейські встановили, що підозрюваний переховувався у Ізмаїлі. У поліції не виключають, що чоловік мав намір залишити країну. Оперативниками Києва та Ізмаїла його було затримано та доставлено до столиці.

Підозрюваний - 51-річний киянин – був неодноразово судимий за тяжкі злочини.

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Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

У поліції також повідомили, що потерпілий перебуває у дуже важкому стані.

Нагадаємо, 7 липня в кафе на вулиці Курнатовського у Києві зайшли троє невідомих чоловіків і відразу попрямували до відвідувача - 40-річного киянина. Між чоловіками виникла бійка, внаслідок якої киянин отримав вогнепальні поранення.