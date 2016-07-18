З залізничного вокзалу в Києві через "мінування" евакуювали понад тисячу людей

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, повідомлення про замінування надійшло до столичної поліції близько 9:00.

Було встановлено, що невідомий телефонував з таксофону, розташованого неподалік площі Льва Толстого.

Правоохоронці та фахівці профільних служб, які виїхали на місце події, обгородили небезпечну територію та почали перевірку інформації. Під час відпрацювання місця події було евакуйовано понад тисячу громадян та 100 співробітників вокзалу. Після обстеження вокзалу небезпечних речовин та предметів не виявлено.

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Неправдива інформація про замінування на розклад руху потягів не вплинула, наголосили у поліції.

Відомості про подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Солом’янського управління поліції. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.