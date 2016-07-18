На столичній Оболоні в сміттєвому баку знайшли гранату Ф-1 (фото)

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Про те, що в смітті була знайдена граната, поліцейським повідомив місцевий житель.

За вказаною адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС.

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Обстеживши місце події, правоохоронці виявили корпус гранати Ф-1 та запал до неї. Вилучені предмети направлені на експертні дослідження.

Слідчим відділом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, раніше в передмісті Львова біля житлового будинку виявили сім сучасних боєприпасів.