Київський фунікулер завтра закриють на ремонт

З 18 липня по 18 серпня робота Київського фунікулера буде тимчасово припинена у зв'язку з виконанням щорічних регламентних і ремонтних робіт.

Про це інформує прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на КП "Київпастранс".

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Регламентні і ремонтні роботи на окремих вузлах фунікулера проводяться щорічно, згідно з Правилами влаштування і утримання нахилених рейко-канатних підйомників.

Як зазначили в "Київпастрансі", щорічні регламентні роботи є по суті випробувальними роботами, результати яких приймають фахівці державного підприємства "Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України".

При отриманні позитивних результатів випробувань надається дозвіл на експлуатацію фунікулера на наступний рік.

Останній щорічний регламентний ремонт фунікулера було виконано в липні-серпні 2015 року