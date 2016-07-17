Київський фунікулер завтра закриють на ремонт
З 18 липня по 18 серпня Київський фунікулер тимчасово не працюватиме у зв'язку із щорічним ремонтом.
З 18 липня по 18 серпня робота Київського фунікулера буде тимчасово припинена у зв'язку з виконанням щорічних регламентних і ремонтних робіт.
Про це інформує прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на КП "Київпастранс".
Читайте такожУ Києві відкрили реконструйований фунікулер (фоторепортаж)
Регламентні і ремонтні роботи на окремих вузлах фунікулера проводяться щорічно, згідно з Правилами влаштування і утримання нахилених рейко-канатних підйомників.
Як зазначили в "Київпастрансі", щорічні регламентні роботи є по суті випробувальними роботами, результати яких приймають фахівці державного підприємства "Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України".
При отриманні позитивних результатів випробувань надається дозвіл на експлуатацію фунікулера на наступний рік.
Останній щорічний регламентний ремонт фунікулера було виконано в липні-серпні 2015 року