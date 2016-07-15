У Києві на Поштовій площі продовжаться розкопки стародавнього міста (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор департаменту культури КМДА Діана Попова на брифінгу на місці розкопок.

Попова підкреслила, що місто робить усе можливе, аби зберегти знахідки, щоб потім показати їх і створити відповідний музей.

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Вона запевнила, що поки немає проблем із фінансуванням робіт з консервації та збереження знахідок. Попова нагадала, що місто виділило 20 млн грн на першочергові роботи на перший час.

«Я сподіваюся, що ця робота буде продовжуватись, поки будуть знаходити нові артефакти. А потім кращі ми будемо вибирати саме для зберігання в музейних умовах», - додала вона.

У свою чергу міністр культури Євген Нищук відзначив необхідність збереження всіх артефактів.

«Що б ми зараз не робили навколо - торгові центри, готелі, але однозначно, що ми повинні зробити так, щоб в цьому комплексі була збережена вся ця історія. На цьому можна заробляти паралельно кошти. Я переконаний, що будь-хто з гостей, хто приїде до нас, захоче це перевірити. Це реальне свідчення тисячолітньої історії», - сказав Нищук.

Як повідомив директор Центру археології Києва інституту археології НАН України Михайло Сагайдак, за час з моменту початку роботи археологів під Поштовою площею знайдено багато артефактів IX-XVIII століть. Зараз на нинішньому рівні робіт (відразу під бетонною плитою, яка є основою сучасної Поштової площі) розкопано значну ділянку стародавньої вулиці Подолу з залишками садиб, парканів, кладовища в районі нинішньої церкви Різдва Христового.

«Розкопали планувальну структуру XVIII століття, яка виявилася повністю зав'язана на більш ранню інфраструктуру - спирається на ту планувальну структуру, яка виникла тут ще фактично в IX-X століттях», - зазначив фахівець.

Журналістам представили також знайдені старовинні монети, прикраси, друку, предмети побуту.

За словами Сагайдака, після того як цей рівень буде повністю вивчений археологами, його дно буде перекрито бетонною плитою типу верхній, і вчені опустяться ще нижче для вивчення більш віддалених від поверхні ґрунтів.

Сагайдак висловив переконання, що на місці розкопок потрібно відкрити музей нового покоління на кшталт тих, що вже діють у Європі з демонстрацією законсервованих автентичних зрізів грунту і залишків фундаментів. Наприклад, у Кельні є підземний музей на 25-метровій глибині, відкриті такі музеї в Познані, Кракові.

«Це новий тип музею, в якому є справжність. Можливо, вдасться перетворити в нову музейну установу цей об'єкт», - зазначив Сагайдак.

Нищук повідомив, що планує представити президенту Петру Порошенку, розкопаний стародавнє місто на Поштовій площі і не виключає, що в майбутньому об'єкт зможе зацікавити ЮНЕСКО.

«Ніяких не може бути заперечень у тому, що Міністерство культури або інший орган захоче дати статус національного значення у підпорядкування комунальної власності. Роботи зараз тривають, але очевидно, що тут може бути ще й міжнародна комісія, яка це може визнати на рівні ЮНЕСКО. Тому я думаю, що в цьому руслі ми можемо рухатися», - сказав Нищук.

За участю представників громадської організації Pixelated Realities сьогодні був представлений проект «Віртуальна реальність Поштової площі». Це спеціальний додаток для мобільних телефонів, що дозволить будь-кому стати віртуально під Поштову площу і подорожувати по зафіксованому простору розкопаної вулиці і розглядати знахідки (нагадує сучасну комп'ютерну гру). Додаток ще розробляється, але роботи обіцяють завершити в найближчому майбутньому. Передбачається, що в міру подальших археологічних робіт він буде поповнюватися новими видами і артефактами.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року під час будівельних робіт на Поштовій площі було виявлено частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти XI-XII століть. Залишки будівель перебувають у відносно непоганому стані - вони збереглися під товстим шаром грунту. Над цим місцем у XVII-XVIII століттях знаходилася міська пристань. Не виключено, що поруч під шаром землі є залишки інших будівель.