У Києві на хабарі затримали патрульного поліцейського

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, встановлено, що інспектор вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 3 тисячі гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Поліцейського затримали поблизу АЗС після одержання другої частини обумовленої суми.

Читайте також"На місцях не дуже добре": Деканоідзе розповіла про стан корупції в Нацполіції

Слідчим управлінням прокуратури Києва за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Крім того, як з’ясувалося, вказаний правоохоронець раніше притягався до адміністративної та кримінальної відповідальності, зокрема, за ст.122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).