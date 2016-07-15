Киянам нагадали про відключення води у трьох районах (перелік)

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з 16.00 15 липня до 8.00 18 липня буде припинено або ж частково обмежено водопостачання ряду житлових масивів Києва та області у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.

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У ці дні проводитиметься масштабний ремонт ділянки водоводу на просп. Палладіна.

Питну воду мешканці можуть взяти з водовозок та бюветів, які розташовані в мікрорайонах.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 15 липня, на вул. Берковецька, 6, проводитимуться ремонтні роботи на великому водоводі, який подає воду значній частині мешканців правого берега.

Зокрема, для здійснення врізки та монтажу запірної арматури необхідно буде повністю відключити зазначену мережу на ділянці проспекту Палладіна від проспокту Василя Порика, 8, до вул. Пономарьова.

У зв’язку з цим без холодного централізованого водопостачання будуть мешканці села Горенка та вулиці Берковецької.

Крім того, буде понижено тиск та можливе відсутнє водопостачання на верхніх поверхах будинків: у Пущі-Водиці (вул. Курортна, Міська, Лісна, Селянська і Червонофлотська); на житловому масиві Південна Борщагівка (вул. Велика Окружна, Зодчих, Сім’ї Сосніних, Корольова, Симиренка); на Микільській Борщагівці (вул. Зодчих, Жмеринська, В. Верховинця, Сім’ї Сосніних); на житлових масивах Нивки і Галагани (вул. Туполєва, Стеценка, Саратовська, Салютна, Баумана, просп. Перемоги, вул. Чистяківська, Дружківська); на житловому масиві Новобіличі (вул. Булаховського, генерала Наумова, Підлісна, Олевська, Робітнича, просп. Палладіна); на масивах Святошин, Академмістечко та Біличі (вул. Чорнобильська, Уборевича, бульв. Вернадського, вул. Кржижановського, Степанченка, Святошинської, Відпочинку, Верховинної та Кільцевої дороги), йдеться в повідомленні.