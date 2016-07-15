У Києві в суботу частково обмежать рух по вулицях Солом'янській та Ярославовому Валу

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття із 21.00 16 липня до 08.00 17 липня по вул. Солом'янська – на ділянці від вул. Механізаторів до Солом'янської площі – в місці виконання робіт буде частково обмежено рух автотранспорту.

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Також з 08.00 до 17.00 у зв'язку з ремонтом покриття по вул. Ярославів Вал на ділянці від вул. Стрілецької до вул. Володимирської буде частково обмежено рух автотранспорту в місці виконання робіт.