ДТП в Києві: після зіткнення машина "полетіла" в підземний перехід (фото)

Біля станції метро "Політехнічний інститут" у Києві п'яний водій автомобіля "Хюндай" врізався у "Фольксваген". Про це повідомляє Сегодня.ua.

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Після цього вилетів з дороги у підземний перехід. Люди важких травм не отримали, проте пасажир "Хюндая" був госпіталізований.