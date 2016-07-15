ДТП в Києві: після зіткнення машина "полетіла" в підземний перехід (фото)
12:42, 15 липня 2016Київ
2553
У Києві на проспекті Перемоги вночі сталася ДТП.
ДТП в Києві / Сегодня.ua
Біля станції метро "Політехнічний інститут" у Києві п'яний водій автомобіля "Хюндай" врізався у "Фольксваген". Про це повідомляє Сегодня.ua.
Читайте такожУ Києві автомобіль посольства Росії потрапив у ДТП (фото)
Після цього вилетів з дороги у підземний перехід. Люди важких травм не отримали, проте пасажир "Хюндая" був госпіталізований.
ДТП в Києві / Сегодня.ua
ДТП в Києві / Сегодня.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter