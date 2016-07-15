ДТП в Києві: після зіткнення машина "полетіла" в підземний перехід (фото)

12:42, 15 липня 2016
Київ
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У Києві на проспекті Перемоги вночі сталася ДТП.

Сегодня.uа

Біля станції метро "Політехнічний інститут" у Києві п'яний водій автомобіля "Хюндай" врізався у "Фольксваген". Про це повідомляє Сегодня.ua.

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Після цього вилетів з дороги у підземний перехід. Люди важких травм не отримали, проте пасажир "Хюндая" був госпіталізований.

Сегодня.uа
Сегодня.uа

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