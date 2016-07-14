Екс-заступника голови Київської ОДА засудили за недбалість, що обійшлася більш ніж у 2 мільйона гривень
Печерський районний суд м. Києва засудив до двох років обмеження волі колишнього заступника голови Київської обласної державної адміністрації за вчинення службового злочину.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, його визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (в редакції 2008 року), а саме у неналежному виконанні своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них.
Установлено, що між КОДА та одним із благодійником було укладено меморандум про реалізацію спільного благодійного проекту, мета якого полягала у наданні допомоги багатодітним сім’ям, в яких виховується 10 і більше дітей.
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Благодійник мав перерахувати на рахунок КОДА майже 5 млн гривень для допомоги десяти багатодітним сім’ям. Внаслідок неналежного виконання обов’язків посадовцем, половину грошових коштів витрачено на інші цілі, які не передбачені меморандумом.
Враховуючи виявлені обставини, екс-заступнику голови КОДА призначено покарання у виді 2 років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядницькою та адміністративно-господарською діяльністю строком на 3 роки.