У Києві один з керівників крематорію погорів на хабарі
18:24, 14 липня 2016Київ
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У Києві викрили на хабарництві начальника однієї з дільниць ритуальної служби комунального підприємства "Київський крематорій".
Київський крематорій / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисник обклав щомісячною "даниною" 10 підлеглих, погрожуючи, в разі відмови, звільнити з посад.
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Співробітники СБУ спільно з прокуратурою затримали керівника дільниці на території крематорію під час отримання половини "данини" у розмірі 5 тис. грн.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
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