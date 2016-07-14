У Києві один з керівників крематорію погорів на хабарі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисник обклав щомісячною "даниною" 10 підлеглих, погрожуючи, в разі відмови, звільнити з посад.

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Співробітники СБУ спільно з прокуратурою затримали керівника дільниці на території крематорію під час отримання половини "данини" у розмірі 5 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.