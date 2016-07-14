У Києві в одному з банків після візиту клієнта "випарувалося" 7 мільйонів гривень (фото)

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Нацполіції Києва, зникнення грошей виявили опівдні, коли до фінансової установи звернулися клієнти із вимогою видати цінні речі, які зберігалися у цьому закладі.

«Коли менеджер банку направився до приміщення, де під охороною знаходилися цінності клієнтів, то виявив відкритими кілька індивідуальних сейфів і зникнення семи мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Поліція на місці події встановила, що незадовго до візиту останніх клієнтів до спецприміщення, де розташовані індивідуальні сейфи, заходив чоловік, який зберігав там свої речі. Після його виходу менеджер відразу зачинила двері. Про те, що зникли гроші, працівники банку дізналися через кілька хвилин, коли до них звернулися інші відвідувачі.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.