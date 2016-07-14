У КМДА кажуть, що демонтаж надбудови на Будинку профспілок триватиме принаймні місяць

Столичні комунальники продовжать демонтувати незаконно надбудовані поверхи на Будинку профспілок, попри протести. Про це заявив радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець, передає ТСН.

За його словами, процес буде тривалим, оскільки будівля й так перебуває у аварійному стані, а надбудова розташована на верхніх поверхах будівлі: "Це є довгий процес. Він не є швидким. Десь за місяць це має відбутися".

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Білоцерківець заявив, що саме забудовник Балабан платив мітингарям, які сьогодні повалили паркан, зведений навколо будинку для демонтажних робіт. Чиновник сподівається, що правоохоронці у подальшому забезпечать безперешкодний доступ комунальникам до будівлі, аби завершити весь процес.

Він додав, що самі профспілки запевняють у самовільному зведенні конструкції забудовником і не проти зносу. Столична влада зробила все, аби законно прибрати надбудову, проте забудовник відмовився виконувати приписи виконавчої служби.

"Виконавча служба надала двічі за останній місяць виконавчі листи – з вимогою, щоби забудовник демонтував ці 2 незаконні поверхи. Нажаль забудовник цього не зробив. Самі профспілки сьогодні зранку разом з виконавчою службою – почали допомагати місту тим, що почали огороджувати забором територію для того, щоби с завтрашнього дня змогла зайти туди будівельна техніка. І щоб процес почати демонтажу", - каже Білоцерківець.

Як повідомлялося, 14 липня вранці дві групи чоловіків намагалися завадити демонтажним роботам. Група молодиків у цивільному та масках відстоювала надбудову над Будинком профcпілок, а чоловіки у камуфляжі заступались за кафе "Каратель". Нападники пустили в хід арматуру та каміння. Також на місці сутички застосували сльозогінний газ.

Згодом близько 20 учасників сутички доставили до відділу поліції.

Будинок профспілок — один із символів Революції Гідності, там розміщувався штаб протестувальників. В лютому 2014 року під час пожежі в ньому загинули десятки людей.