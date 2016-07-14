Кличко запевнив, що склав повноваження голови партії "Солідарність" ще у травні

Про це повідомляє прес-служба Кличка.

"Ми повинні неухильно дотримуватися закону. Я написав заяву про складання повноважень голови "Солідарності" ще в травні. Відповідно до процедури, згідно зі статутом, цю заяву повинна розглянути політрада, а після цього з'їзд, який обирає нового голову партії і погоджується зі складанням повноважень. Ще раз підкреслю: закон порушувати я не збираюся і не буду", - відповів Віталій Кличко.

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За новим законом передбачено розмежування політичних та адміністративних посад в органах державної влади, а чиновників почали обирати тільки за конкурсами.

В червні 2014 року президент Петро Порошенко підписав наказ щодо призначення Віталія Кличка головою Київської адміністрації. Згодом мера Києва вибрали головою партії "Солідарність". З того часу до травня 2016 року він суміщав посади очільника столиці та голови партії.

Нагадаємо, що з 1 травня почав діяти новий закон про державну службу, за якими чиновникам заборонено суміщати посади.