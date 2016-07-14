Київ першим підписав Меморандум про партнерство з Радою бізнес-омбудсмена - Кличко

Це перший крок для активізації ефективної співпраці між столичною владою та підприємцями міста. Про це під час підписання Меморандуму з бізнес-омбудсменом Альгірдасом Шеметою заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

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«Столична влада поставила перед собою завдання створити прозоре та зрозуміле бізнес-середовище в Києві, щоб малий та середній бізнес розвивався. А значить - розвивалася економіка України, - підкреслив Кличко. - І ми, як міська влада, розуміємо, що ефективна співпраця з бізнесом - це, перш за все, ті умови, в яких він працює. Чіткі правила гри для всіх, ніяких бюрократичних перепон, ніякої корупції», - наголосив мер Києва.

Міський голова зазначив, що влада Києва першою серед органів місцевого самоврядування підписує Меморандум про партнерство та співробітництво з Радою бізнес-омбудсмена. «Підписання цього документу має стати першим кроком для активізації ефективної співпраці між столичною владою та підприємцями міста. І ми робитимемо все, щоб законні інтереси підприємців в столиці не порушувалися. Щоб бізнес вільно дихав і чесно працював», - зауважив Кличко.

Він додав, що Меморандум передбачає створення експертної групи, яка періодично буде розглядати скарги від підприємців щодо дій столичної влади. До складу цієї групи увійдуть представники КМДА, а з боку Ради – заступник бізнес-омбудсмена та один дослідник-інспектор. «Міська влада Києва та рада бізнес-омбудсмена співпрацюватимуть в питаннях удосконалення законодавства у сфері підприємництва та усунення тих бар’єрів, які обмежують його ведення в Києві», - підсумував Віталій Кличко.

Альгірдас Шемета подякував Кличку за оперативну роботу з підготовки Меморандуму, який, на думку омбудсмена, стане "дорожньою картою" співробітництва між міською владою Києва та бізнес-колами. "Всі меморандуми, які ми підписали з органами влади, - це документи, які працюють. І я впевнений, що меморандум, який ми підписали сьогодні, дозволить нам швидше та ефективніше співпрацювати у питаннях ведення бізнесу в українській столиці", - підкреслив бізнес-омбудсмен.