До поліції привезли близько 20 учасників сутички біля кафе "Каратель"

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, зранку до поліції звернувся охоронець вказаного закладу та повідомив, що близько 50 людей намагаються потрапити у приміщення. При цьому невідомі пошкодили вхідні двері закладу.

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Правоохоронці, які виїхали на місце інциденту, провели роз’яснювальну роботу із групою осіб, які виступали проти функціонування кафе. Відомості про подію були зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

Згодом, повідомили у поліції, до Будинку профспілок підійшла ще одна група осіб у супроводі людей у камуфляжах, пошкодили встановлений поряд паркан. «У результаті у них виник конфлікт між протестувальниками, які там були, а згодом – сутичка і штовханина. Правоохоронці втрутилися в ситуацію, створили коридор і вивели найактивніших учасників, щоб доставити їх до Шевченківського управління поліції. Повідомлень про потерпілих у поліцію не надходило», - йдеться у повідомленні.

Водночас речник ГУ Нацполіції в Києві Оксана Блищик в ефірі телеканалу "112 Україна" уточнила, що до управління поліції доставили близько 20 осіб. "На цей момент близько 20 осіб (затримано - ред.). Зараз їхні особи встановлюються, їх опитають, і відповідно слідчі після проведення цієї першочергової перевірки нададуть правову кваліфікацію їхнім діям", - сказала Блищик та наголосила: "Про фактичне затримання не йде мова. Цих людей доставили до Шевченківського управління поліції".