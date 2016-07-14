Забудовник погодився демонтувати надбудову на Будинку профспілок – депутат Київради

Про це повідомив депутат Київради Юрій Дідовець на своїй сторінці у Facebook.

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«З 4-ї ранку за зверненням київської громади працюю коло Профспілок на Майдані Незалежності, з метою недопущення силового протистояння при виконанні рішення суду про демонтаж самовільно добудованих верхніх поверхів. Вдалось розв'язати річний конфлікт у мирний спосіб, не допустити бійок між залученими обома сторонами силовими формаціями…. Забудовник (відомий Іван Балабан) погодився добровільно допустити проведення демонтажу», - написав Дідовець.

За його словами, "сумнозвісний ресторан "Каратєль" закрито.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець заявив, що вранці 14 липня розпочалася підготовка до демонтажу 2-х незаконно добудованих поверхів на Будинку профспілок, у зв'язку з чим обмежено доступ до будівлі.

«Вранці почався процес демонтажу двох останніх незаконно прибудованих поверхів над будівлею київських профспілок. Процес включатиме кілька етапів», - зазначив Білоцерковець він і пояснив, що, зокрема, перший етап передбачає обмеження доступу до будівлі і закриття скандальної кав‘ярні «Каратель», другий етап - підготовку майданчика під доступ будівельної техніки і третій етап - процес самого демонтажу двох незаконних поверхів.

Білоцерківець підкреслив, що Київ виграв усі судові інстанції щодо незаконних дій забудовника, який надбудував 2 поверхи на Будинку профспілок.