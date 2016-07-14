Київрада зобов'язала забудовника знизити скандальну будівлю на вулиці Гончара за місяць

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували сьогодні, 14 липня, на засіданні сесії Київради 89 зі 103 зареєстрованих на той момент депутатів.

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Проект рішення було винесено на розгляд як невідкладний, враховуючи, що зараз у Стамбулі проходить сесія ЮНЕСКО, яка розглядає питання про збереження Софії Київської та дотримання вимог використання охоронної зони пам'ятки, включеної до списку всесвітньої спадщини.

Питання врегулювання ситуації з будівництвом на Гончара, 17-23 вивчала тимчасова комісія Київради, і на підставі її висновків було розроблено відповідний проект рішення.

Згідно з прийнятим сьогодні рішенням, з метою запобігання виключенню об'єкта з переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Київрада вирішила звернутися до ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» з вимогою «негайно зупинити будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом на Гончара, 17-23».

Забудовник зобов'язаний у місячний термін привести висотність комплексу у відповідність з чинним генпланом Києва, затвердженим 28 березня 2002 р. і відповідно до режиму використання охоронної зони ансамблю споруд Софійського собору, який має бути не вищим як 25 метрів від поверхні землі».

У разі невиконання цих вимог Департаменту земельних ресурсів КМДА Київрада доручила здійснити організаційно-правові дії щодо дострокового розірвання договору оренди земельної ділянки площею 2454 кв. м, розташованого на вул. Гончара.

КМДА повинна проінформувати забудовника про сьогоднішнє рішення, контроль за його виконанням покладено на Постійну комісію Київради з питань землекористування і містобудування.

Як повідомляв УНІАН, цими днями Державна архітектурно-будівельна інспекція за результатами проведеної перевірки анулювала виданий замовнику «Інвестиційно-будівельна група» дозвіл на будівництво житлового комплексу «Fresco Sofia», розташованого в буферній зоні Софії Київської по вул. Гончара, 17-23 у Києві.