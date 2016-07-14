Сутички під час демонтажу в Будинку профспілок: в хід пішла арматура і сльозогінний газ – ЗМІ (фото)

У центрі Києва під час почтаку демонтажних робіт у Будинку профспілок, де працює скандальне кафе "Каратель", спалахнули сутички. Про це повідомляє кореспондент ТСН з місця подій.

Читайте такожБіля Будинку профспілок зібралися протестуючі, на місці чергують десятки поліцейських машин

Дві групи чоловіків намагаються завадити демонтажним роботам. Група молодиків у цивільному та масках відстоює надбудову над Будинком профcпілок, а чоловіки у камуфляжі заступаються за кафе "Каратель". Відзначається, що нападники пустили в хід арматуру та каміння. Також на місці сутички застосували сльозогінний газ.

За словами нардепа Семена Семенченка, який знаходиться на місці інциденту, до кафе привезли молодиків з Алчевська, які отримують по тисячі гривень за те, щоби залишались у закладі і нікуди не йшли.

Додамо, раніше радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець повідомив, процес демонтажу проходитиме у три етапи: перший - обмеження доступу в будівлю і закриття скандального кафе "Каратель", другий - підготовка майданчика під доступ будівельної техніки, третій - процес демонтажу двох незаконних поверхів.

Як повідомлялося сьогодні вранці, біля будинку профспілок на Хрещатику зібралися протестувальники і під'їхали кілька десятків поліцейських машин. Чергові поліцейські наряди виїхали на місце, отримавши дзвінок по лінії "102".