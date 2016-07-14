Біля Будинку профспілок зібралися протестуючі, на місці чергують десятки поліцейських машин

Про це повідомив начальник управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає "112 Україна".

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"На номер "102" надійшла інформація, що біля будівлі Будинку профспілок, яке знаходиться в аварійному стані, група людей протестує проти нещодавно відкритого там кафе. Зараз там знаходиться поліція з метою не допустити конфліктів. Розмовляємо з ними, роз'яснюємо - законодавство існує. Поки все спокійно", - розповів Крищенко.

Раніше біля Будинку профспілки вже проходили протести у зв'язку з відкриттям кафе "Каратель".