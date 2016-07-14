Біля Будинку профспілок зібралися протестуючі, на місці чергують десятки поліцейських машин
08:32, 14 липня 2016Київ
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Біля будинку профспілок на Хрещатику зібралися протестувальники і під'їхали кілька десятків поліцейських машин. Чергові поліцейські наряди виїхали на місце, отримавши дзвінок по лінії "102".
У Києві протестують проти відкриття кафе / УНІАН
Про це повідомив начальник управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає "112 Україна".
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"На номер "102" надійшла інформація, що біля будівлі Будинку профспілок, яке знаходиться в аварійному стані, група людей протестує проти нещодавно відкритого там кафе. Зараз там знаходиться поліція з метою не допустити конфліктів. Розмовляємо з ними, роз'яснюємо - законодавство існує. Поки все спокійно", - розповів Крищенко.
Раніше біля Будинку профспілки вже проходили протести у зв'язку з відкриттям кафе "Каратель".
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