Влада Києва та керівництво фестивалю "Молодість" підписали меморандум про співпрацю

Про це повідомляє прес-служба Київського міського голови Віталія Кличка.

Кличко висловив переконання, що кінофестиваль "Молодість" повинен бути знаний в світі як "Київський міжнародний кінофестиваль". Він зауважив, що це амбіційне завдання, але столична влада докладе всіх зусиль для досягнення цієї мети.

"Нині ні в кого немає сумнівів, що фестиваль повинен відбуватися в Києві. І я радий, що нам вдалося знайти формат, в якому ми зможемо працювати", - сказав мер Києва.

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Кличко наголосив, що столичній владі та керівництву фестивалю вдалося знайти новий формат, завдяки якому кияни та гості столиці зможуть відчути фестивальну атмосферу "Молодості" та отримати приємні враження від кінофільмів, які цього року представлять на фестивалі.

"Я переконаний, що якісно новий рівень проведення кінофестивалю дозволить також більш активно просувати і туристичний Київ. Нам є чим пишатися, і ми повинні про це розповідати усьому світу. Впевнений, що іноземні учасники кінофестивалю відчують гостинність Києва та оцінять рівень підготовки кіноподії", - сказав Кличко.

Мер Києва додав, що цього року буде презентовано нову локацію, на якій відбудуться заходи, пов’язані з проведенням фестивалю у Києві, - фестивальне містечко на Софійській площі.

За словами Кличка, завдяки співпраці протягом року за кордоном - у містах-побратимах Києва будуть організовані "Дні українського кіно".

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Своєю чергою директор ГО "Фонд "Молодість" Владислав Лясовський зауважив, що кінофестиваль має стати однією з візитівок Києва, і без допомоги столичної влади це не вдасться реалізувати.

"Це має бути свято для всього кіносвіту. Адже "Молодості" вже 46 років. І цей фестиваль має бути як кінематографічною подією, так і культурологічною", - сказав він.

За словами Лясовського, щороку в середньому у кінофестивалі беруть участь представники 60 країн, а цього року вже надійшли заявки від 3 тис. учасників з різних країн.

"Ми дуже вдячні за новий майданчик на Софійській площі. І наша команда зробить все, щоб фестиваль посів гідне місце в житті столиці", - сказав він.

Лясовський запросив мера Києва та його брата Володимира Кличка цього року взяти участь в нагородженні переможців кінофестивалю, який відбудеться у жовтні.