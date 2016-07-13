Кабмін передав Київський велотрек в управління столичній держадміністрації

Як передає кореспондент УНІАН, розпорядження "Про передачу спортивної споруди у м. Києві до сфери управління Київської міськдержадміністрації" уряд прийняв сьогодні на засіданні.

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За словами першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, раніше рішенням Господарського суду Києва велотрек на вулиці Богдана Хмельницького, 58 у Києві було визнано державною власністю, і зараз Кабмін передає його в управління столичній держадміністрації для подальшого створення центру велоінфраструктури міста

Як повідомляв УНІАН, у березні заступник голови КМДА Олександр Спасибко заявив, що на відновлення велотреку з бюджету Києва виділено 26 млн. грн.