Поліція Києва оголосила конкурс на вакансії слідчих та дільничних: зарплата до десяти тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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"Ми оголошуємо публічний конкурс на вакансії. Те, що ми зробили в Київській області, починаємо в Києві. Створено спеціальну комісію, до якої увійшли і представники мерії. Сьогодні ми спробуємо почати оголошення і формувати штат київської поліції, зокрема слідчих та дільничних. Оскільки якість нашої поліції - це якість тих, кого ми зможемо залучити. Ми постійно оновлюємо алгоритм наших тестів, це робота не проста, це робота не на один крок, ця робота триватиме кілька років", - сказав Аваков.

Він також додав, що МВС планує завершити переатестацію особового складу до кінця літа. Єдиною проблемною областю є Львівська, де більшість особового складу не проходить атестацію, а втрата серед керівного персоналу становить 30%, сказав Аваков.

У свою чергу, глава Нацполіції України Хатія Деканоідзе зазначила, що в Києві досить відчутний некомплект поліції. Що стосується слідчих та дільничних, то передбачається набрати 90 дільничних і 130 слідчих.

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"У нас великий недобір по рядовому складу, ми будемо добирати людей, щоб створити резерв, отже Київ буде свого роду експериментальним з добору кадрів... Ті люди, які в силу тих чи інших причин пішли за власним бажанням з МВС, матимуть шанс пройти тестування, і як нові працівники працювати в наших лавах", - сказала Деканоідзе.

Також вона зазначила, що загалом в Україні вже переатестовано близько 30 тисяч осіб, водночас близько 4 тисяч атестацію не пройшли.

Крім того, міністр внутрішніх справ повідомив, що МВС пропонує "для дільничних мінімальну зарплату 6 тисяч гривень, мінімальна зарплата для слідчих буде 10 тисяч гривень".

За словами Авакова, лише система внутрішніх справ по країні відчуває некомплект 1140 дільничних і 1300 слідчих. Необхідна для заповнення анкета розміщена на сайті Національної поліції.